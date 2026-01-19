উপদেষ্টা ফরিদা আখতার
আগামীতে যেন কোনো ফ্যাসিস্ট সৃষ্টি না হয় সেজন্যই গণভোট
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, আগামীতে যেন কোনো ফ্যাসিস্ট সৃষ্টি না হয়, সেজন্যই গণভোট।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে পিরোজপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে গণভোট প্রচার ও উদ্বুদ্ধকরণের উদ্দেশ্যে এক সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
সুধী সমাবেশে জেলা প্রশাসক আবু সাঈদের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মঞ্জুর আহম্মেদ সিদ্দকী, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. আব্দুল মান্নান, জেলা তথ্য অফিসের উপ-পরিচালক পরিক্ষিৎ চৌধুরী।
এসময় জুলাই যোদ্ধা, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
