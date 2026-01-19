  2. দেশজুড়ে

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৫:২৫ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেছেন, ভোটের মাধ্যমেই দেশের যোগ্য ও দায়িত্বশীল প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট জয়ী হলে জুলাই সনদের আলোকে নাগরিক অধিকার ও রাষ্ট্রীয় সংস্কার বাস্তবায়নের পথ সুগম হবে।

তিনি আরও বলেন, দেশকে সংস্কার, উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের পথে এগিয়ে নিতে আসন্ন নির্বাচনে সবার স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ‘হ্যাঁ’ ভোট প্রয়োজন।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুর ১২টায় জয়পুরহাট সদর উপজেলার দোগাছি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদ এলাকায় উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট সামনে রেখে ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসনের আয়োজনে এ বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক মো. আল-মামুন মিয়া।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন জয়পুরহাট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আশিক উর রহমান, সহকারী কমিশনার (ভূমি) রাজীব কুমার বিশ্বাস, জেলা তথ্য অফিসার ইব্রাহিম মোল্লা সুমন এবং জয়পুরহাট থানার পরিদর্শক নাজমুল কাদির।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম জানান, ভোটের দিন কেন্দ্রে দুটি ব্যালট পেপার থাকবে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সাদা রঙের এবং গণভোটের জন্য গোলাপি রঙের ব্যালট পেপার। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শৃঙ্খলা মেনে ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

