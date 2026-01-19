  2. দেশজুড়ে

সংবিধানের ওপরে বিসমিল্লাহ লেখা আছে-থাকবে: ধর্ম উপদেষ্টা

প্রকাশিত: ০৮:১৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন

ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেছেন, গণভোট নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। বিসমিল্লাহ থাকবে কি-না, রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম থাকবে কি-না—এগুলো বলে সমাজে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। জুলাই সনদে যা আছে এগুলো যুক্ত হবে। এছাড়া সংবিধানের বাকি বিষয়গুলো সংবিধানে যথাযথভাবে বহাল থাকবে। তিনি আরও বলেন, সংবিধানের ওপরে বিসমিল্লাহ লেখা আছে, থাকবে।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে মৌলভীবাজারের শিল্পকলা একাডেমিতে গণভোটের প্রচার ও জনসচেতনতা বাড়াতে জাতীয় ইমাম সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ধর্ম উপদেষ্টা বলেন, “আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নির্বাচনে গণভোট নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে। দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি সত্যিকার অর্থে ফ্রি, ফেয়ার ও ইনক্লুসিভ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচনে দুটি ব্যালট পেপার থাকবে। একটি সাদা, অন্যটি গোলাপি। সাদা ব্যালট পেপারের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন। গোলাপি রঙের ব্যালটে জুলাই সনদের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট দেওয়ার সুযোগ আছে। জনগণ যদি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে সমর্থন করে, তবে দেশে আর প্রহসনের নির্বাচন হবে না। দেশ থেকে সর্বগ্রাসী ফ্যাসিবাদ তৈরির পথ বন্ধ হবে।”

তিনি বলেন, “গণভোটের ‘হ্যাঁ’ ভোটের সঙ্গে বিসমিল্লাহ থাকা-না থাকার কোনো সম্পর্ক নেই। সংবিধানের ওপরে বিসমিল্লাহ লেখা আছে, থাকবে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিলে ইসলাম থাকবে না, আল্লাহ থাকবে না—এসব মিথ্যা প্রচারণা মাত্র। জনগণ যদি গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে এ উদ্যোগকে সমর্থন করে, তবে দেশে আর সর্বগ্রাসী ফ্যাসিবাদ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।”

আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘অতীতে সরকার নির্ধারণ করতো কারা ক্ষমতায় আসবে। কিন্তু এবার জনগণ যাকে ভোট দেবে, সেই দলই রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পাবে।’

মৌলভীবাজার জেলা প্রশাসক তৌহিদুজ্জামান পাবেলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টার একান্ত সচিব (যুগ্মসচিব) ছাদেক আহমদ, মৌলভীবাজারের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ বিল্লাল হোসেন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক মো. ফারুক আলম, জেলা নির্বাচন অফিসার দীপক কুমার রায় প্রমুখ।

