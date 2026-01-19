বিএনপি সরকার গঠন করলে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে চলবে: টুকু
বিএনপির প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু বলেছেন, তাদের দল সরকার গঠন করলে দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য নির্বিঘ্নে পরিচালিত হবে। ব্যবসায়ীরা যখন নির্বিঘ্নে ব্যবসা করতে পারেন, তখনই দেশের অর্থনীতির চাকা সচল থাকে। বিএনপি সবসময়ই একটি ব্যবসাবান্ধব দল।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে টাঙ্গাইল শহরের পার্ক বাজারে চাঁদ বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির উদ্যোগে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।
টুকু আরও বলেন, বিএনপি এ দেশের মানুষকে গণতন্ত্র উপহার দিয়েছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাকশাল থেকে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেছেন। আজ বাংলাদেশে যে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত, তার ভিত্তি তিনি গড়ে দিয়েছেন।
পার্ক বাজার দোকান মালিক ব্যবসায়ী সমবায় সমিতির সভাপতি বাবলু মিয়ার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি হাসানুজ্জামিল শাহীন, জেলা বিএনপির সাবেক সদস্য সচিব মাহমুদুল হক সানু, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আজগর আলী এবং প্রয়াত মেজর জেনারেল (অব.) মাহমুদুল হাসানের ছেলে রাশেদ হাসান।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জেআইএম