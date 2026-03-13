ওয়াকআউট সংসদের একটি প্রচলিত রীতি: স্পিকার
জাতীয় সংসদের স্পিকার মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ বলেছেন, ‘ওয়াকআউট সংসদের একটি প্রচলিত রীতি। বিরোধী দল তার অধিকার থেকে এটি করতে পারে। তবে প্রথম অধিবেশনের দিন এমনটি না করলেও হতো।’
শুক্রবার (১৩ মার্চ) সকাল সোয়া ১০টার দিকে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে এসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্পিকার এ মন্তব্য করেন।
তিনি বলেন, ‘বিগত সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে সুযোগ পাওয়া গেছে তার সর্বাত্মক ব্যবহার করা হবে।’
সংসদে স্লোগান নিয়ে তিনি বলেন, ‘সংসদে স্লোগান দেওয়া ঠিক না। এটা রেওয়াজের বাইরে। সংসদে রেওয়াজের বাইরে যায়, এমন কিছু করবে না।
তবে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি স্পিকার।
এর আগে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন স্পিকার মেজর হাফিজ উদ্দিন আহমদ ও ডেপুটি স্পিকার ব্যারিস্টার কায়সার কামাল। পরে তারা স্মৃতিসৌধের স্মারক বইয়ে স্বাক্ষর করেন।
মাহফুজুর রহমান নিপু/আরএইচ/জেআইএম