জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপি নেতার স্বতন্ত্র প্রার্থিতা প্রত্যাহার

জয়পুরহাট-২ আসনে বিএনপি নেতার স্বতন্ত্র প্রার্থিতা প্রত্যাহার
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়পুরহাট-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ইঞ্চি গোলাম মোস্তফা।
সোমবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে জেলা রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নুরুল ইসলাম এবং জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহমুদ হাসানের কাছে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন তিনি।
প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর ইঞ্চি গোলাম মোস্তফা বলেন, দলের প্রতি আনুগত্যের স্বার্থে জয়পুরহাটের দুই আসন থেকে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী হিসেবে আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিয়েছি।
এসআর/জেআইএম