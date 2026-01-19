  2. দেশজুড়ে

যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে জব্দ ৫০ মণ জাটকা এতিম-দুস্থদের মাঝে বিতরণ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি চাঁদপুর
প্রকাশিত: ১০:০৭ পিএম, ১৯ জানুয়ারি ২০২৬
চাঁদপুরে মেঘনা নদী থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চ থেকে ৫০ মণ জাটকা জব্দ করেছে মৎস্য বিভাগ ও কোস্টগার্ড।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকেলে মতলব উত্তর উপজেলার মেঘনা নদীর এখলাশপুর এলাকায় ইলিশ সম্পদ রক্ষা ও জাটকা সংরক্ষণের অংশ হিসেবে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে ভোলা থেকে ঢাকাগামী এমভি কর্ণফুলী-৪ লঞ্চ থেকে দুই হাজার কেজি (৫০ মণ) জাটকা জব্দ করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে এগুলো স্থানীয় এতিমখানা ও দুস্থদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মতলব উত্তর উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস, কোস্টগার্ড মোহনপুর আউটপোস্টের কন্টিনজেন্ট কমান্ডার এম সানোয়ার হক ও ক্ষেত্র সহকারী মোশারফ হোসেন।

উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বিজয় কুমার দাস বলেন, জাটকা ধরা, পরিবহন ও বিক্রি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। এরপরও একটি অসাধু চক্র নদীপথে যাত্রীবাহী লঞ্চ ব্যবহার করে জাটকা পাচারের চেষ্টা করছে। এসব কর্মকাণ্ড ইলিশের উৎপাদনের জন্য মারাত্মক হুমকি। জাটকা রক্ষা মানেই ভবিষ্যতের ইলিশ রক্ষা। এজন্য আমরা নিয়মিত অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি।

শরীফুল ইসলাম/এসআর

