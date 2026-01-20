হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে আরেক প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার

হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে আরেক প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার
জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১০ দলীয় জোট প্রার্থী ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) দক্ষিণাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক হাসনাত আবদুল্লাহকে সমর্থন জানিয়ে কুমিল্লা-৪ আসনে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেছেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী হাফেজ মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলামের কার্যালয়ে গিয়ে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন।
এসময় কুমিল্লা উত্তর জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মু. সাইফুল ইসলাম শহীদ, জেলা মজলিসে শূরা সদস্য ভিপি গোলাম মোস্তফা সরকার, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কুমিল্লা জেলা পূর্ব সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মুফতি জামসেদ হুসাইন হাবিবী, উপজেলা সভাপতি মাওলানা মুজিবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুফতি ফয়সাল মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা রুহুল আমীন, প্রচার সম্পাদক হাফেজ ক্বারী আবদুল কাইয়ুম, জাতীয় যুব শক্তির উপজেলা নেতা মুহতাদির যারিফ সিক্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।
নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে, এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন, ইনসানিয়াত বিপ্লব বাংলাদেশের ইরফানুল হক সরকার, খেলাফত মজলিসের মোহাম্মদ মজিবুর রহমান ও গণঅধিকার পরিষদের মো. আবু জসিম উদ্দিন।
তাদের মধ্যে ১০ দলীয় জোটের আরেক শরিক দল খেলাফত মসলিসের প্রার্থী মোহাম্মদ মজিবুর রহমান প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার কথা রয়েছে।
এর আগে জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সাইফুল ইসলাম শহীদ মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেও গত ২৮ ডিসেম্বর রাত সাড়ে ১০টার দিকে নিজের ফেসবুক পোস্টে ঘোষণা দিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান। পরে হাসনাত আব্দুল্লাহ মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় তার সঙ্গেই ছিলেন সাইফুল ইসলাম শহীদ।
দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম দুপুর সোয়া ১টায় জাগো নিউজে এ তথ্য নিশ্চিত করে বলেন, বেলা ১১টার দিকে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের প্রার্থী মাওলানা মোফাজ্জাল হোসেন তার মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছেন।
জাহিদ পাটোয়ারী/এমএন/জেআইএম