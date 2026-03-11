  2. দেশজুড়ে

দেশি পোশাককে বিদেশি বলে বিক্রি করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মানিকগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৯:৪৮ এএম, ১১ মার্চ ২০২৬
দেশি পোশাককে বিদেশি বলে বিক্রি করায় দুই প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

‎মানিকগঞ্জে দেশি পোশাককে বিদেশি পণ্য বলে অতিরিক্ত দামে বিক্রির অভিযোগে দুই ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

‎মঙ্গলবার (১০ মার্চ) রাতে শহরের তাজ বিপণী বিতান ও জেপি প্লাজায় অভিযান চালিয়ে দুই প্রতিষ্ঠানকে মোট ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল।

‎অভিযানে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৪ ধারায় তাজ বিপণী বিতানের বণিক ফ্যাশনকে ১০ হাজার টাকা এবং জেপি প্লাজার বিভা প্লাসকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

‎এ বিষয়ে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মানিকগঞ্জ জেলা শাখার সহকারী পরিচালক আসাদুজ্জামান রুমেল বলেন, বেশ কিছু কারণে অসঙ্গতি থাকায় দোকানগুলোকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনের ৪৪ ধারায় জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মো. সজল আলী/এফএ/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।