ফারুক-ই-আজম
গণভোটের সুযোগ কাজে লাগিয়ে বৈষম্যহীন দেশ গড়তে হবে
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বীর প্রতীক বলেছেন, নতুন ভোটাররা এবারই প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আগামীর বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়তে হবে।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল সাড়ে ১০টায় বগুড়া সদরের ফাঁপোর পশ্চিমপাড়া এলাকায় জেলা প্রশাসন ও তথ্য অফিস আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে এই জনসচেতনতামূলক সভার আয়োজন করা হয়।
উপদেষ্টা ফারুক-ই-আজম বলেন, বিগত স্বৈরাচারী সরকার সংবিধান থেকে ‘হ্যাঁ-না’ ভোট বাদ দিয়েছিল। কিন্তু এবার গণভোটে ইতিবাচক রায়ের মাধ্যমে আগামী দিনে সংবিধান পরিবর্তন করা হবে।
তিনি সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, গণভোটে ইতিবাচক রায় দিলে রাষ্ট্র থেকে বহুবিধ সুবিধা পাওয়া যাবে। ফ্যাসিস্টদের ফেরানো ঠেকাতে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের চাবিকাঠি নিজেদের হাতে রাখার এই সুযোগ যেন জাতি না হারায়, সে আহ্বান জানান তিনি।
বগুড়া জেলা প্রশাসক মো. তৌফিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে অন্যদের মধ্যে জেলা পুলিশ সুপার শাহাদাত হোসেনসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
বক্তারা বলেন, একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি রাষ্ট্রের কাঠামো সংস্কারের জন্য জনগণের সরাসরি মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে ভোটারদের সচেতন করতে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।
এমএন