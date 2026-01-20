আপনারা যে মার্কায় খুশি ভোট দিন: আলী ইমাম মজুমদার

আপনারা যে মার্কায় খুশি ভোট দিন: আলী ইমাম মজুমদার
ভোটারদের উদ্দেশে খাদ্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেছেন, ভোটের বিষয়ে আপনাদের কাছে প্রার্থীরা যাচ্ছেন, এটা তাদের অধিকার। আপনারা কাকে ভোট দেবেন, এটা আপনাদের অধিকার। আপনাদের এই অধিকার যাতে কেউ খর্ব না করতে পারে, সেটা নিশ্চিত করবেন নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ কর্মকর্তারা।
তিনি বলেন, আপনার ভোট আপনি দেবেন। আপনার যে মার্কায় খুশি সে মার্কায় ভোট দেবেন, কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) দুপুরে বাগেরহাট সদর উপজেলার মাজার সংলগ্ন মাঠে গণভোটের প্রচার ও ভোটারদের উদ্বুদ্ধকরণে সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন উপদেষ্টা।
গণভোট বিষয়ে উপদেষ্টা আলী ইমাম মজুমদার বলেন, এই দেশটা আগামী পাঁচ বছর কীভাবে চলবে বা পরবর্তীতে কীভাবে চলবে তা নির্ভর করবে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দেওয়ার ওপর। কারা দেশ চালাবে তা নির্ভর করে আপনাদের ওপর। এসময় গণভোটে ‘হ্যাঁ’ ভোট দিতে সবাইকে অনুরোধ করেন তিনি।
বাগেরহাটের জেলা প্রশাসক গোলাম মো. বাতেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সুধী সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী, জেলা নির্বাচন অফিসার মোহাম্মদ আবু আনসার, জেলা তথ্য কর্মকর্তা মুঈনুল ইসলাম প্রমুখ।
