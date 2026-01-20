মৌলভীবাজার
অবরুদ্ধ থাকায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি জামায়াত প্রার্থী
অবরুদ্ধ থাকায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে পারেননি মৌলভীবাজার-৩ আসনের জামায়েতে ইসলামির মনোনীত প্রার্থী আব্দুল মন্নান। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকাল থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রাজনগর উপজেলার দত্তগ্রামে নিজ বাড়িতে তাকে অবরুদ্ধ করে রাখেন এলাকাবাসী ও কর্মী-সমর্থকরা।
এদিন বিকেলে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের মোবাইল ফোনে কল দিলে মাসুম আহমেদ নামে একজন জানান, আব্দুল মন্নানকে একটি রুমের মধ্যে তালাবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে। যাতে তিনি মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে না পারেন। পুরো বাড়ি কর্মী সমর্থকরা ঘিরে রেখেছেন।
এর আগে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল মন্নানের ছেলে ডা. তানভীর বলেন, আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে নির্বাচনকে সামনে রেখে স্থানীয় এলাকাবাসী ও কর্মীদের নিয়ে কাজ করেছেন। এজন্য তিনি যাতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করতে না পারেন এজন্য সকাল থেকে বাড়িতে সাধারণ মানুষ এসে বাবাকে অবরোধ করে রেখেছেন। তবে এখানে জামায়াতের কোন নেতা নেই। সবাই আমাদের এলাকাবাসী ও আমার বাবার কর্মী।
অবরোধ কারিরা বলেন, আমরা সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত অবরোধ করে রেখেছি যাতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে না পারেন। দীর্ঘদিন ধরে আব্দুল মন্নানের সঙ্গে কাজ করেছি। তিনি এখন নির্বাচন না করলে আমরা কাকে ভোট দেবো।
মৌলভীবাজারের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা তৌহিদুজ্জামান পাভেল বলেন, আব্দুল মন্নান নামে কেউ মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেননি।
মৌলভীবাজার-৩ সংসদীয় আসনে ১০ দলীয় জোট থেকে খেলাফত মজলিসের প্রার্থী আহমদ বেলালকে চূড়ান্ত করা হয়েছে। এরপর থেকে স্থানীয় জামায়াতের তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দেয়। একটা পক্ষ এই সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারেনি।
