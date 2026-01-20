  2. দেশজুড়ে

দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

প্রকাশিত: ০৭:২৩ পিএম, ২০ জানুয়ারি ২০২৬
দৌলতপুরে পুলিশের অভিযানে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর উপজেলায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত অভিযানের অংশ হিসেবে পৃথক দুটি স্থানে তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। এসময় একটি ওয়ান শুটার গান, একটি কার্তুজ ও একটি এয়ারগান উদ্ধার করা হয়।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) বিকাল ৩ টার সময় বাগোয়ান নওদাপাড়া গ্রামের মাঠে মধ্যে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি এয়ারগান ও মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) ১টা দিকে উপজেলার চকদৌলতপুর ইনসান মোড় এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হয়।

পুলিশ জানায়, অভিযানের সময় মোকলেছুর রহমানের বাঁশঝাড়ের ভেতর থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় একটি ওয়ান শুটার গান ও একটি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে জব্দ করা হয়েছে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান বলেন, এ ঘটনায় কাউকে তাৎক্ষণিকভাবে শনাক্ত ও আটক করা সম্ভব হয়নি। এ কারণে সংশ্লিষ্ট ঘটনায় অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে পৃথক দুটি মামলা করা হয়েছে। মামলাগুলোর তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে এবং উদ্ধারকৃত অস্ত্র কীভাবে ও কার মাধ্যমে ওইসব স্থানে এসেছে, সে বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

ওসি বলেন, এলাকায় অপরাধ দমন ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারে নিয়মিত অভিযান অব্যাহত থাকবে। কোনো ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে পুলিশ সর্বদা তৎপর রয়েছে।

