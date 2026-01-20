রাশেদ খাঁনের আসনে প্রার্থী হয়ে বিএনপি থেকে বহিষ্কার ফিরোজ

রাশেদ খাঁনের আসনে প্রার্থী হয়ে বিএনপি থেকে বহিষ্কার ফিরোজ
দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় কেন্দ্রীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। তিনি ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ-সদর আংশিক) আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করছেন। এ আসনে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন রাশেদ খাঁন।
মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে বহিষ্কার করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং সংগঠনবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার কারণে বিএনপির প্রাথমিক সদস্য পদসহ সব পর্যায়ের সাংগঠনিক পদ থেকে সাইফুল ইসলাম ফিরোজকে বহিষ্কার করা হয়েছে।
একই সঙ্গে তাকে জাতীয়তাবাদী স্বেচ্ছাসেবক দল কেন্দ্রীয় কমিটির সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক পদসহ স্বেচ্ছাসেবক দলের সব পর্যায়ের পদ থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বিএনপি নেতাকর্মীদের বহিষ্কৃতদের সঙ্গে কোনো ধরনের সাংগঠনিক সম্পর্ক না রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
বহিষ্কারের বিষয়ে জানতে চাইলে সাইফুল ইসলাম ফিরোজ বলেন, আমি ছাত্র জীবন থেকেই ছাত্রদল ও বিএনপির রাজনীতি করে আসছি। বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামেও যুক্ত ছিলাম। এখন দল যা ভােলো মনে করেছে, তাই করেছে। আমি কালীগঞ্জবাসীর জন্য কাজ করে যেতে চাই। এই আসনের মানুষ আমাকে চায়, তারা আমার পক্ষে আছে। স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করার জন্য আমি সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নিয়েই আছি, থাকবো।
