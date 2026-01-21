  2. দেশজুড়ে

নোয়াখালীতে গানম্যান চাইলেন হান্নান মাসউদসহ দুই প্রার্থী

প্রকাশিত: ০৫:২৩ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
নোয়াখালীতে নিরাপত্তার জন্য গানম্যান চেয়ে আবেদন করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনীত ৬ আসনের প্রার্থী হান্নান মাসউদ ও নোয়াখালী-২ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী কাজী মোহাম্মদ মফিজুর রহমান। বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে জেলা প্রশাসক ও জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

তিনি বলেন, আবেদন ‍দুটি পেয়েছি। তদন্ত করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এনসিপি নেতা আবদুল হান্নান মাসউদ জাগো নিউজকে বলেন, গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যমতে আমার নিরাপত্তার অভাব রয়েছে। তাছাড়া আমি জেলা মূল ভুখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে শাপলা কলি প্রতীকে নির্বাচন করছি। এটি একটি ডাকাত প্রবণ এলাকা। তাই নিরাপত্তা চেয়ে গানম্যানের জন্য আবেদন করা হয়েছে।

এ আসনে অন্য প্রার্থীদের মধ্যে বিএনপির প্রার্থী দলের চট্টগ্রাম বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবের রহমান শামিম (ধানের শীষ), হরিণ প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শিল্পপতি মোহাম্মদ ফজুলল আজিম ও ফুটবল প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী জেলা বিএনপির সদস্য মো. তানভীর উদ্দিনসহ মোট ১০জন প্রার্থী রয়েছেন।

অন্যদিকে নোয়াখালী-২ (সেনবাগ-সোনাইমুড়ী আংশিক) আসনে কাপ-পিরিচ প্রতীকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ব্যবসায়ী কাজী মফিজুর রহমান।

তিনি জাগো নিউজকে বলেন, এখানকার প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের অস্ত্রধারীদের ভাড়া করে নির্বাচনের পরিবেশকে ঘোলাটে করার চেষ্টা করছে। তাই নিরাপত্তাহীনতার আশঙ্কায় গানম্যানের জন্য জেলা প্রশাকের কাছে আবেদন করেছি।

এ আসনে ধানের শীষ প্রতীকে বিএনপির চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা জয়নুল আবদিন ফারুক, শাপলা কলি প্রতীকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মুহাম্মদ জাকারিয়া মজুমদারসহ মোট পাঁচজন প্রার্থী রয়েছেন।

