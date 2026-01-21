ধানের চারা খেয়ে ফেলায় গরু নিয়ে থানায় কৃষক

ধানের চারা খেয়ে ফেলায় গরু নিয়ে থানায় কৃষক
সুনামগঞ্জে ধানের চারা খাওয়ায় একটি গরু ধরে থানায় নিয়ে এসেছেন মকবুল হোসেন নামের এক কৃষক।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানায় তিনি গরুটি ধরে নিয়ে আসেন।
মকবুল হোসেন সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের জগাইরগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।
কৃষক মকবুল হোসেন জানান, এক সপ্তাহ ধরে তার ধানের চারা খেয়ে নষ্ট করছে গরুটি। মালিককে একাধিকবার বিষয়টি জানালেও কোনো সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে গরুটি ধরে থানায় নিয়ে এসে এসেছেন।
তবে গরুর মালিক লিয়াকত আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি গরুটি বাঁধা অবস্থায় রেখেছিলেন। হঠাৎ কোনো কারণে গরুটি ছুটে যায় এবং ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে গরু ছেড়ে দেননি।
এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন শেখ বলেন, ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে থানায় এসেছেন। আমরা গরুর মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।
