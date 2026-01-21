  2. দেশজুড়ে

ধানের চারা খেয়ে ফেলায় গরু নিয়ে থানায় কৃষক

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সুনামগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:০৮ পিএম, ২১ জানুয়ারি ২০২৬
ধানের চারা খেয়ে ফেলায় গরু নিয়ে থানায় কৃষক
গরুটি ধরে থানায় নিয়ে আসেন কৃষক মকবুল হোসেন

সুনামগঞ্জে ধানের চারা খাওয়ায় একটি গরু ধরে থানায় নিয়ে এসেছেন মকবুল হোসেন নামের এক কৃষক।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানায় তিনি গরুটি ধরে নিয়ে আসেন।

মকবুল হোসেন সদর উপজেলার গৌরারং ইউনিয়নের জগাইরগাঁও গ্রামের বাসিন্দা।

কৃষক মকবুল হোসেন জানান, এক সপ্তাহ ধরে তার ধানের চারা খেয়ে নষ্ট করছে গরুটি। মালিককে একাধিকবার বিষয়টি জানালেও কোনো সমাধান হয়নি। বাধ্য হয়ে গরুটি ধরে থানায় নিয়ে এসে এসেছেন।

তবে গরুর মালিক লিয়াকত আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, তিনি গরুটি বাঁধা অবস্থায় রেখেছিলেন। হঠাৎ কোনো কারণে গরুটি ছুটে যায় এবং ক্ষেতে ঢুকে পড়ে। ইচ্ছাকৃতভাবে গরু ছেড়ে দেননি।

এ বিষয়ে সুনামগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রতন শেখ বলেন, ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে থানায় এসেছেন। আমরা গরুর মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।

লিপসন আহমেদ/এসআর/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।