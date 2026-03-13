  2. দেশজুড়ে

খুলনায় মাদক নিরাময় কেন্দ্রে গণধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার ১

প্রকাশিত: ০৩:৫৬ পিএম, ১৩ মার্চ ২০২৬
খুলনায় নিউ পথ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে এক নারীকে (২৪) দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় জড়িত তাওহিদুল ইসলাম সায়মন (২৮) গ্রেফতার করেছে র‌্যাব-৬।

বৃহস্পতিবার (১২ মার্চ) সোনাডাঙ্গা করিমনগর এলাকার রওশন আরা ক্লিনিকের পাশ থেকে গ্রেফতার করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন র‌্যাব-৬ এর খুলনার কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. নাজমুল ইসলাম।

র‌্যাব-৬ সূত্রে জানা যায়, গত ৮ মার্চ সোনাডাঙা এলাকার মোল্লা বাড়ির মোড় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের ৪র্থ তলা বিল্ডিংয়ের চিলে কোঠায় সংঘটিত চাঞ্চল্যকর গণধর্ষণ মামলার এজাহার নামীয় ৩ নম্বর পলাতক আসামি তাওহিদুল ইসলাম সায়মনকে (২৮) গ্রেফতার করা হয়েছে।

র‌্যাব-৬ এর খুলনার কোম্পানি কমান্ডার মেজর মো. নাজমুল ইসলাম বলেন, গ্রেফতারকৃত আসামিকে খুলনা মহানগরীর সোনাডাঙ্গা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া বাকি আসামিদের ধরতেও আমরা সক্রিয় রয়েছি।

