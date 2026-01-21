টাঙ্গাইলে বিএনপির ৩ বিদ্রোহী প্রার্থীকে দল থেকে বহিষ্কার
টাঙ্গাইলে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়া ৩ বিদ্রোহী প্রার্থীকে বহিষ্কার করেছে বিএনপি। বুধবার (২১ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বহিষ্কারাদেশ জানানো হয়।
বহিষ্কৃতরা হলেন- টাঙ্গাইল-১ আসনের বিদ্রোহী স্বতন্ত্র প্রার্থী জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আলী, টাঙ্গাইল-৩ আসনে বিএনপির চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা লুৎফর রহমান খান আজাদ এবং টাঙ্গাইল-৫ আসনে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল।
বিএনপি দলীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন ছিল। তবে টাঙ্গাইলের বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থীরা তাদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেনি। এতে দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে নির্বাচনে অংশ নেওয়ায় তাদের বহিষ্কার করা হয়।
এদিকে বুধবার দুপুরে বহিষ্কৃত এই তিন প্রার্থী প্রতীক বরাদ্দ পেয়েছেন।
বহিষ্কৃতরা জানান, নির্বাচনে তারা অংশ নেবেন। বহিষ্কারের তাদের নির্বাচনে কোনো প্রভাব ফেলতে পারবে না।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/কেএইচকে/জেআইএম