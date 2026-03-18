২৫ জনকে নিয়োগ দেবে গাজী গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ

২৫ জনকে নিয়োগ দেবে গাজী গ্রুপ, ফ্রেশার প্রার্থীদেরও আবেদনের সুযোগ
শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান গাজী গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান গাজী টায়ারসে ‘সেলস এক্সিকিউটিভ’ পদে ২৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহীরা আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই স্নাতক অথবা সমমান ডিগ্রিধারী হতে হবে। ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদনের সুযোগ পাবেন।
প্রতিষ্ঠানের নাম: গাজী গ্রুপ
বিভাগের নাম: গাজী টায়ারস
পদের নাম: সেলস এক্সিকিউটিভ
পদসংখ্যা: ২৫ জন
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমান
অভিজ্ঞতা: ২-৩ বছর। তবে ফ্রেশার প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে
চাকরির ধরন: ফুল টাইম
প্রার্থীর ধরন: পুরুষ
বয়স: নির্ধারিত নয়
কর্মস্থল: যে কোনো স্থান
আবেদনের নিয়ম: আগ্রহীরা এখানে ক্লিক করে গাজী গ্রুপ আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ মার্চ ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
সূত্র: বিডিজবস ডটকম
এমআইএইচ