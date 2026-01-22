  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় প্রতীক বরাদ্দের দিনই শোডাউন, প্রার্থীকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি কুমিল্লা
প্রকাশিত: ০৩:২৯ এএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে এক প্রার্থীকে জরিমানা

কুমিল্লা-৭ (চান্দিনা) আসনে নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত এক প্রার্থীকে ৩০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে চান্দিনা উপজেলার পশ্চিম বাজার এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়। এ সময় হাতপাখা প্রতীকের প্রার্থী মাওলানা এহতেশামুল হক কাসেমীর বিরুদ্ধে প্রতীক বরাদ্দ পাওয়ার দিনই প্রচারণা ও শোডাউনে অংশ নেওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে জরিমানার আদেশ দেওয়া হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল অনুযায়ী বুধবার প্রার্থীদের মধ্যে প্রতীক বরাদ্দ দেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি অনুযায়ী প্রতীক বরাদ্দের পরদিন থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু করার নিয়ম থাকলেও এদিন বিকেলেই চান্দিনার মোকামবাড়ি শাহী ঈদগাহ মাঠ থেকে একটি বড় শোডাউন বের করেন প্রার্থী ও তার সমর্থকরা।

মোটরসাইকেল ও বিভিন্ন যানবাহনের বহর নিয়ে শোডাউনটি ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের একটি অংশসহ চান্দিনা উপজেলা সদরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। স্লোগান ও মিছিলের মাধ্যমে আয়োজিত এই প্রচারণা এলাকায় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সাল আল নূর জানান, নির্বাচনি আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীকে ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ ধরনের তদারকি ও অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করা হবে।

এ বিষয়ে প্রার্থী মাওলানা এহতেশামুল হক কাসেমীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তার মোবাইল বন্ধ পাওয়া যায়।

জাহিদ পাটোয়ারী/ইএ

