সেন্টমার্টিনে পর্যটকবাহী জাহাজ কর্ণফুলী আটকা, ৪ ঘণ্টা পর রওনা
সেন্টমার্টিন জেটিঘাটে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পর্যটকবাহী জাহাজ এমবি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস চার ঘণ্টা আটকে পড়ে। পরে ত্রুটি মেরামত শেষে জাহাজটি পর্যটক নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।
বুধবার (২১ জানুয়ারি) বিকেলে জাহাজটি সেন্টমার্টিন থেকে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছেড়ে যাওয়ার কথা ছিল। তবে যান্ত্রিক সমস্যার কারণে নির্ধারিত সময়ে যাত্রা করতে না পারায় জেটিঘাটে অবস্থানরত শত শত পর্যটক ভোগান্তিতে পড়েন।
স্থানীয় বাসিন্দা আব্দুর রহমান বলেন, চার ঘণ্টা জাহাজ আটকে থাকার সময় দেখা গেলো অপেক্ষার কারণে অনেক পর্যটক চরম ভোগান্তি ও হতাশায় পড়েন। নারী, শিশু ও বয়স্কদের দুর্ভোগ ছিল সবচেয়ে বেশি।
সেন্টমার্টিন টুরিস্ট পুলিশের দায়িত্বরত উপ-পরিদর্শক (এসআই) সজীব চন্দ্র সরকার বলেন, এমবি কর্ণফুলী এক্সপ্রেস জাহাজটি বিকেলে পর্যটক নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে ছাড়ার কথা থাকলেও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে সেন্টমার্টিন জেটিঘাটে আটকে পড়ে।
পরে প্রয়োজনীয় মেরামত শেষে রাত আনুমানিক ১০টার দিকে জাহাজটি পর্যটক নিয়ে কক্সবাজারের উদ্দেশে রওনা দেয়।
