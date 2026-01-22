  2. দেশজুড়ে

জামায়াত প্রার্থী দেলাওয়ার

সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চায়

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৭:০২ পিএম, ২২ জানুয়ারি ২০২৬
সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চায়

ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও ঠাকুরগাঁও–১ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. দেলোয়ার হোসেন বলেছেন, প্রচারণার শুরুতেই সর্বস্তরের মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। সাধারণ মানুষ পরিবর্তন চায়, দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে চায়। বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশকে আমরা আরও সামনে এগিয়ে নিতে চাই।

বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও শহরের কোর্ট চত্বর ও চৌরাস্তা এলাকায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ ও প্রচারণাকালে এসব কথা বলেন তিনি।

দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমরা নতুন কোনো রাজনৈতিক সহিংসতা বা হানাহানি চাই না। আমরা চাই, সহনশীলতা-নিরাপত্তা ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ। এ কারণেই ভোটাররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছেন। ইনশাল্লাহ, ঠাকুরগাঁও–১ আসনের মানুষ বিপুল ভোটে আমাকে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে বিজয়ী করবেন।

নির্বাচনি প্রচারণায় কোনো বাধা বা সংঘাতের বিষয়ে তিনি বলেন, এখন পর্যন্ত আমাদের প্রচারণায় কোনো প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইনি। এ বিষয়ে আমরা প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। তারা সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়ে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন। মাঠে যদি সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়, তাহলে আমরা শান্তিপূর্ণভাবে প্রচারণা চালিয়ে যেতে পারবো।

এদিকে আগামীকাল (শুক্রবার) ঠাকুরগাঁওয়ে জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানের আগমন প্রসঙ্গে দেলাওয়ার হোসেন বলেন, আগামীকাল দুপুর ২টায় নির্বাচনি প্রচারণায় প্রধান অতিথি হিসেবে আমিরে জামায়াত অংশগ্রহণ করবেন। তার আগমন উপলক্ষে সব ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন। আমরা আশা করছি, তার বক্তব্য শুনতে ও তাকে একনজর দেখতে বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হবে।

তানভীর হাসান তানু/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।