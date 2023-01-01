  2. দেশজুড়ে

কুমিল্লায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারণায় বাধা, সংঘর্ষ-গাড়ি ভাঙচুর

প্রকাশিত: ০১:৫৩ এএম, ২৩ জানুয়ারি ২০২৬
স্বতন্ত্র প্রার্থীর ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি

কুমিল্লার হোমনায় প্রচারণার প্রথম দিনে বিএনপি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এতে ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনাও ঘটে। একপর্যায়ে হোমনা সদর এলাকা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়।

এদিন স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক হোমনা উপজেলার সাবেক চেয়ারম্যান জহিরুল হক জহরের গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এ ঘটনায় উভয়পক্ষের সাত নেতাকর্মীকে আটক করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার (২২ জানুযারি) বিকেলে প্রচারণার প্রথম দিনে স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মতিন খান কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে প্রথমে সাবেক মন্ত্রী এম কে আনোয়ারের কবর জিয়ারত করেন। পরে পৌর সভার শ্রীমদ্দি গ্রামে প্রয়াত আলহাজ ইঞ্জিনিয়ার জলিলের কবর জিয়ারত করতে যাওয়ার পথে হোমনা ওভারব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে বিএনপির কর্মী-সমর্থকরা বাধা সৃষ্টি করেন। এ সময় উভয়পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। একপর্যায়ে ধাওয়া-পাল্টা দাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ১০ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ সময় একটি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়।

এ সময় স্বতন্ত্র প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার এম এ মতিন খান দোকানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। আহতদের হোমনা সরকারি হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। পুলিশ স্বতন্ত্র প্রার্থী এম এ মতিন খানকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে যৌথবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ বিষয়ে হোমনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মোরশেদুল আলম চৌধুরী বলেন, বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে। ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে সাতজনকে আটক করা হয়েছে। যাচাই-বাচাই শেষে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে সংঘর্ষের ঘটনায় এখনো পর্যন্ত কোনো পক্ষই অভিযোগ দেননি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

