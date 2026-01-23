মাগুরায় ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানোর ৩ ঘণ্টার মাথায় ভাঙচুর

মাগুরায় ভোটকেন্দ্রে সিসি ক্যামেরা বসানোর ৩ ঘণ্টার মাথায় ভাঙচুর
মাগুরায় একটি ভোটকেন্দ্রে স্থাপিত সিসি ক্যামেরা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৭টার দিকে মাগুরা পৌরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ছোটফালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে এ ঘটনা ঘটে।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটকেন্দ্রের নিরাপত্তা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে মাগুরা জেলার ৩০১টি ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদের নির্দেশনায় মঙ্গলবার বিকেল ৪টার দিকে ছোটফালিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্রে দুটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। তবে স্থাপনের মাত্র তিন ঘণ্টার মাথায় একটি ক্যামেরা ভেঙে ফেলা হয়।
সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনায় দেখা যায়, এক ব্যক্তি বাঁশ দিয়ে আঘাত করে ক্যামেরাটি ভাঙচুর করেন। তবে পর্যাপ্ত আলো না থাকায় ওই ব্যক্তির মুখ স্পষ্টভাবে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।
ক্যামেরা ভাঙার ঘটনার ১০-১৫ মিনিট পর কয়েকজন যুবককে ওই এলাকায় অবস্থান করতে দেখা যায়। সংশ্লিষ্টদের ধারণা, তাদের মধ্য থেকে কেউ এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত।
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. মিজানুর রহমান বলেন, ‘নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্বাচন কার্যক্রম সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে তদারকির লক্ষ্যে বিদ্যালয়ের সামনের রাস্তা ও খেলার মাঠের অংশ কাভারেজের জন্য দুটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছিল। কিন্তু রাতেই ক্যামেরা ভাঙচুর হওয়ায় বিদ্যালয়ের নিরাপত্তা ও নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। বিষয়টি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি ও শিক্ষকদের অবহিত করা হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘কয়েকজন স্থানীয় যুবককে প্রাথমিকভাবে শনাক্ত করা হয়েছে। ফুটেজ আরও ভালোভাবে পর্যালোচনা করে দোষীদের নিশ্চিতভাবে শনাক্ত করে সাধারণ ডায়েরি বা মামলা করা হবে।’
বিদ্যালয়ের নৈশপ্রহরী আফজাল হোসেন জানান, রাতে খাবার খেয়ে ফিরে এসে তিনি কয়েকজন যুবককে বিদ্যালয়ের আশপাশে ঘোরাফেরা করতে দেখেছেন। সকালে উঠে ক্যামেরাটি ভাঙা অবস্থায় দেখতে পেয়ে তিনি বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানান।
এ বিষয়ে মাগুরা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আশিকুর রহমান বলেন, ঘটনাটি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করা হচ্ছে। জড়িতদের শনাক্ত করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
