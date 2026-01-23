দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘সন্ত্রাসীদের’ গুলিতে মিরসরাইয়ের টিপু নিহত

দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘সন্ত্রাসীদের’ গুলিতে মিরসরাইয়ের টিপু নিহত
দক্ষিণ আফ্রিকায় ‘সন্ত্রাসীদের’ গুলিতে চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলার বাসিন্দা টিপু চৌধুরী (৫০) নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) সেখানকার স্থানীয় সময় বিকেল ৩টায় কোয়ামথলাংগা প্রিটোরিয়া এলাকায় টিপুর নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে এ ঘটনা ঘটে। তিনি মিরসরাই উপজেলার ওয়াহেদপুর ইউনিয়নের নিজামপুর তছি সরকার বাড়ির মৃত আবু তাহেরের ছেলে।
নিহতের চাচাতো ভাই লিটু চৌধুরী জানান, টিপু চৌধুরী প্রায় ৩৫ বছর ধরে দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করছেন। শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে তিনি নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বসে ছিলেন। সেসময় হঠাৎ করেই সন্ত্রাসীরা তাকে লক্ষ্য করে তিনটি গুলি ছোড়ে। আজ থেকে ২০ বছর আগে টিপু চৌধুরীর আরেক ভাই আবু সায়েম চৌধুরীকেও গুলি করে খুন করে ‘সন্ত্রাসীরা।’
লিটু চৌধুরী আরও জানান, টিপুর মরদেহ স্থানীয় থানায় রয়েছে ও দেশের আনার প্রস্তুতি চলছে।
এ ঘটনায় দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী মো. আশরাফ উদ্দিন বলেন, আমি এখন ছুটিতে দেশে রয়েছি। এর মধ্যেই জানতে পারলাম, টিপু ভাই ‘সন্ত্রাসীদের’ গুলিতে মারা গেছেন। শুনে খুব খারাপ লাগছে। তার সাথে অনেক স্মৃতি রয়েছে।
এম মাঈন উদ্দিন/এসএএইচ