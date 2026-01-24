আ. লীগের নিরপরাধ কর্মীরা ১০ দলীয় জোটে আসতে পারবেন: হান্নান মাসউদ

আ. লীগের নিরপরাধ কর্মীরা ১০ দলীয় জোটে আসতে পারবেন: হান্নান মাসউদ
আওয়ামী লীগ কর্মীদের মধ্যে যারা কোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন বা অন্যায় কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না- এমন কর্মীরা ১০ দলীয় জোটে আসতে পারবেন বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এসসিপি) জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক ও নোয়াখালী-৬ আসনে শাপলা কলি প্রতীকে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থী আবদুল হান্নান মাসউদ।
শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) নোয়াখালীর হাতিয়া উপজেলার বুড়িরচর ইউনিয়নের সাগরিয়া বাজারে এক পথসভায় তিনি এ কথা বলেন।
হান্নান মাসউদ বলেন, জনগণকে নিয়ে ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে ১০ দলীয় জোট। দ্বীপ উপজেলা হাতিয়ায় একসময় সন্ত্রাসের জনপদ নামে পরিচিত ছিল। ফ্যাসিস্টরা এখানে মানুষজনকে জিম্মি করে সন্ত্রাসের জনপদ গড়ে তুলেছিল।
তিনি বলেন, এলাকায় সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির সঙ্গে জড়িত নন- এমন সব মানুষকে ১০ দলীয় জোটে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাই। এছাড়া কোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন বা অন্যায় কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না- এমন আওয়ামী লীগ কর্মীরাও আসতে পারেন।
আব্দুল হান্নান মাসউদ প্রবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, তাদের আর্থিক সহযোগিতার কারণেই নির্বাচনি এলাকায় ধারাবাহিকভাবে প্রচার চালানো সম্ভব হচ্ছে। নির্বাচিত হলে হাতিয়ায় প্রবাসীদের জন্য ফ্রি যাতায়াত ব্যবস্থা চালু করা হবে।
পথসভায় উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাস্টার বোরহান উদ্দিন, জামায়াতের প্রার্থী হওয়া অ্যাডভোকেট শাহ্ মাহফুজুল হক, এনসিপির হাতিয়া উপজেলা আহ্বায়ক শামছল তিব্রিজসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।
ইকবাল হোসেন মজনু/এসএএইচ