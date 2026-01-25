‘হ্যাঁ ভোট দিলে মুন্সিরা জয়ী হবে’ বিএনপি নেতার ভিডিও ভাইরাল
আসন্ন গণভোটে বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষ নিলেও কুড়িগ্রামের রাজারহাটে এক নেতাকে বিপরীত অবস্থান নিয়ে প্রকাশ্যে প্রচারণা চালানোর অভিযোগ উঠেছে। সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এমন প্রচারণার একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে।
ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, রাজারহাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়ক এমদাদুল হক মুকুল গণভোটে ‘না’ ভোটের পক্ষে ভোটারদের আহ্বান জানাচ্ছেন।
ধানের শীষের প্রচারণার সময় ৪২ সেকেন্ডের ওই ভিডিওতে তিনি বলেন, ‘আরও একটা ব্যালট দেবে, হ্যাঁ-না। ওইটায় না ভোট দেবেন। হ্যাঁ ভোট দিলে মুন্সিরঘর জয়যুক্ত হবে। হ্যাঁ ভোট দেওয়া যাবে না।’
ভিডিওটি ধারণ করা হয় উপজেলার ছিনাই ইউনিয়নে। সেখানে সনাতন ধর্মাবলম্বী ভোটারদের মাঝে ধানের শীষ প্রতীকের প্রচারণার পাশাপাশি গণভোটে ‘না’ ভোটের পক্ষে জনমত গঠনের চেষ্টা করা হয় বলে ভিডিওতে দেখা যায়।
ভাইরাল ভিডিওতে এমদাদুল হক মুকুলের সঙ্গে ছিনাই ইউনিয়ন যুবদলের আহ্বায়ক ও ইউনিয়ন বিএনপির ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন মনিটরিং কমিটির সদস্য রোকনুজ্জামান রোকনকেও দেখা যায়। তিনি নিজেই ভিডিওটির সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
ভিডিওতে তাকে বলতে শোনা যায়, ‘না ভোট হলো ৭১-এর মুজিবরের শক্তি। ওরা একাত্তর ধরবার চায় না। এই কারণে ‘না’ ভোট। হ্যাঁ ভোট দিলে মুন্সিরঘর জয়যুক্ত হবে।’
এ বিষয়ে রোকনুজ্জামান রোকন বলেন, ‘সেদিন কথাটা ভুলবশত মুখ থেকে বের হয়ে গেছে। এটার জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করেছি ও ভিডিওটি আমাদের আইডি থেকে হাইড করে দিয়েছি। এখন আমরা ও আমাদের দল হ্যাঁ ভোটের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছি।’
খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) ছিনাই ইউনিয়নে প্রচারণার সময় এমদাদুল হক মুকুল ও তার সঙ্গে থাকা নেতাকর্মীরা হ্যাঁ ও না ভোটের অর্থ ও ফলাফল ব্যাখ্যা করে ভোটারদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। এসময় তারা গণভোটে ‘না’ ভোট দেওয়ার পক্ষে বক্তব্য দেন।
এ বিষয়ে জানতে এমদাদুল হক মুকুলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।
জেলা বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক শফিকুল ইসলাম বেবু বলেন, হ্যাঁ–না ভোট ইস্যুতে বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক অবস্থান জানানো হয়নি। এ বিষয়ে দলের কোনো পর্যায়ের কেউ ব্যক্তিগত মন্তব্য করলে তা দলের বক্তব্য হিসেবে গণ্য হবে না এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজ দায়িত্বে তা বহন করবেন।
রোকনুজ্জামান মানু/এমএন/জেআইএম