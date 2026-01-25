যশোর
জামায়াত আমিরের সমাবেশে ৩ লাখ মানুষের সমাবেশের প্রত্যাশা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রচারণার অংশ হিসাবে যশোরে যাচ্ছেন জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান। ২৭ জানুয়ারি (মঙ্গলবার) সকাল সাড়ে ৮টায় শহরের কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ ভোটারদের মধ্যে বক্তব্য দিবেন তিনি। এ লক্ষে প্রায় সব প্রস্তুতি সম্পন্নের কথা জানিয়েছেন স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) দুপুরে প্রেস ক্লাব যশোরে সংবাদ সম্মেলনে জেলা জামায়াতের আমির অধ্যাপক গোলাম রসুল এ কথা জানান।
তিনি প্রত্যাশা করেন, জনসভায় প্রায় তিন লাখ মানুষ উপস্থিত হবেন। নির্বাচনের আগে জামায়াতের আমিরের আগমনকে ঘিরে নেতাকর্মীরা উজ্জ্বীবিত। সমাবেশে তিনি যশোরে ১০ দলীয় জোটের প্রার্থীদের পরিচয় করানোর পাশাপাশি দাঁড়িপাল্লা প্রতীক তুলে দিবেন। জনগণের ভোটের মাধ্যমে জামায়াত ক্ষমতায় গেলে যশোরের সমস্যাগুলো সমাধানে নানা পরিকল্পনা তুলে ধরবেন।
অধ্যাপক গোলাম রসুল বলেন, যশোর অভিভক্ত প্রথম জেলা হিসাবে বিভাগ হওয়ার দাবিদার। যশোরের দুঃখখ্যাত ভবদহ সমস্যা সমাধানে জামায়াতে আমিরের কাছে দাবি জানানো হবে। সবমিলিয়ে যশোরের উন্নয়নে জামায়াত আমিরের পরিকল্পনার কথা জানাবেন এ জনসভাবেশে।
সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন যশোর-৩ (সদর) আসনে জামায়াতের প্রার্থী আব্দুল কাদের, জেলা জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল গোলাম কুদ্দুস, রেজাউল করিম, প্রচার সম্পাদক অধ্যাপক শাহাবুদ্দিন বিশ্বাস, শিক্ষা সম্পাদক আবুল হাশিম রেজা প্রমুখ।
