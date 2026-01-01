কুষ্টিয়া
‘জয় বাংলা’ স্লোগান নিয়ে বিএনপির দুই গ্রুপে সংঘর্ষ, আহত ৭
কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপির দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের অন্তত সাতজন আহত হয়েছেন।
রোববার (২৫ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার গার্লস কলেজ মোড় সংলগ্ন মাস্টারপাড়া সড়কে এই সংঘাতের ঘটনা ঘটে।
আহতদের মধ্যে চারজনকে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে এবং তিনজনকে দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। আহতরা হলেন— রাজন, মাসুম, পারভেজ, রতন, রাজিব, মিঠুন, ইমন, আশিক ও মিন্টু।
শীতলাইপাড়া পাড়া গ্রামের আহত মিঠুন জানান, গার্লস কলেজ মোড়ে সন্ধ্যার পরে ইমন, আশিক ও তার লোকজন একত্রিত হয়ে জয় বাংলা স্লোগান দেয়। এমন খবর পেয়ে আমরা তার প্রতিবাদ করলে তারা ক্ষিপ্ত হয়ে হাত কুড়াল, রামদা, লোহার স্টিকসহ দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তাদের উপর অতর্কিত হামলা চালায়।
অপরপক্ষের আহত মিন্টু জানান, সন্ধ্যার পরে আমার দুই ভাগনিকে, রতনসহ তাদের লোকজন হামলা করে। তাদের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে তারা আমাদের ওপর হামলা চালায়। মিন্টু দাবি করেন, তারা দু’পক্ষই স্থানীয় বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত।
দৌলতপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মন্টি সরকার জানান, জয় বাংলা স্লোগান দেওয়াকে কেন্দ্র করে হামলা পাল্টা হামলার ঘটনা ঘটেছে। দৌলতপুর উপজেলা বিএনপি কোনোভাবেই সমর্থন করে না। প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি, সঠিক তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের আইনের আওতায় এনে কঠোর শাস্তি নিশ্চিত করা হোক।
এ বিষয়ে দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আরিফুর রহমান জানান, দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষে বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতরা কুষ্টিয়া এবং দৌলতপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা নিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কেউ কোনো লিখিত অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
আল-মামুন সাগর/কেএইচকে