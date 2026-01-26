  2. দেশজুড়ে

ধানের শীষ আল্লাহ প্রদত্ত মার্কা: বিএনপি প্রার্থী

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নারায়ণগঞ্জ
প্রকাশিত: ০৮:৩১ পিএম, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬
ধানের শীষ আল্লাহ প্রদত্ত মার্কা: বিএনপি প্রার্থী
বন্দরের ২১ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগ করেন নারায়ণগঞ্জ-৫ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম

ধানের শীষ মার্কাকে ‌‘আল্লাহ প্রদত্ত মার্কা’ হিসেবে মন্তব্য করেছেন নারায়ণগঞ্জ-৫ (সদর-বন্দর) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী অ্যাডভোকেট আবুল কালাম।

মঙ্গলবার (২৬ জানুয়ারি) বন্দরের ২১ ও ২২ নম্বর ওয়ার্ডে গণসংযোগকালে এই মন্তব্য করেন তিনি।

অ্যাডভোকেট আবুল কালাম বলেন, “ধানের শীষ ‘আল্লাহ প্রদত্ত মার্কা’। শহীদ জিয়ার, খালেদা জিয়া এ মার্কা ধরে রেখেছিলেন। এই মার্কা এখন আমাদের নেতা তারেক রহমানের হাতে। এটা আস্তে আস্তে বিস্তৃতি লাভ করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য এটাই প্রয়োজন।”

তিনি আরও বলেন, ‘আমি আমার এলাকাবাসীকে আশ্বস্ত করতে চাই, বিএনপি ক্ষমতায় আসবে। আপনাদের চাহিদা যা আছে অতীতের ন্যায় আমি আগামী দিনেও সফলভাবে সম্পন্ন করবো। ২০০৬ সালে আমি যেসব কাজ করে রেখে গিয়েছিলাম, তার কোনোটিরই চিহ্ন আমি খুঁজে পাচ্ছি না।’

প্রতিপক্ষরা বলে উন্নয়ন হয়নি। প্রতিপক্ষরা তো নবাগত। তাদের সঙ্গে উন্নয়নের কোনো প্রতিযোগিতার প্রশ্নই ওঠে না বলেও মন্তব্য করেন অ্যাডভোকেট আবুল কালাম।

এসময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট আবু আল ইউসুফ খান টিপু, যুগ্ম আহ্বায়ক আবুল কাউসার আশা, সদস্য আমিনুল ইসলাম মিঠু, মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক এটিএম কামাল, বন্দর থানা বিএনপির সভাপতি শাহেনশাহ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক রানা।

মোবাশ্বির শ্রাবণ/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।