শ্রীমঙ্গল থেকে আহত গন্ধগোকুল উদ্ধার
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের শহরের একটি বাসা থেকে গন্ধগোকুল উদ্ধার করা হয়েছে।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে শ্রীমঙ্গল শহরের জেটি রোডের প্রবাসী কৃষ্ণ সেনের বাসা থেকে এই গন্ধগোকুলটি উদ্ধার করা হয়।
জানা যায়, শ্রীমঙ্গল শহরের জেঠি রোডে আমেরিকা প্রবাসী কৃষ্ণ সেনের বাসায় একটি আহত গন্ধগোকুল পাওয়া যায়। পরে বিষয়টি দ্রুত বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে জানানো হয়। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক সজল দেব দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত গন্ধগোকুলটিকে উদ্ধার করে নিরাপদে নিয়ে ফাউন্ডেশনের তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন। পরে গন্ধগোকুলটি সুরক্ষার জন্য বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়।
ফাউন্ডেশনের পরিচালক সজল দেব জানান, উদ্ধারকৃত গন্ধগোকুলটি সম্ভবত সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে ওই বাড়িতে চলে এসেছিল। দ্রুত পদক্ষেপের কারণে প্রাণীটির জীবন রক্ষা সম্ভব হয়েছে।
শ্রীমঙ্গল বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা মো. কাজী নাজমুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
