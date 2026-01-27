  2. দেশজুড়ে

নেত্রকোনায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর প্রচারে হামলার অভিযোগ, আহত ১০

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নেত্রকোনা
প্রকাশিত: ০৬:৪৭ পিএম, ২৭ জানুয়ারি ২০২৬
নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার জল্লি পূর্বপাড়া গ্রামে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেলোয়ার হোসেন ভূঁইয়া দুলালের পক্ষে প্রচারণা চলাকালে বিএনপির প্রার্থী রফিকুল ইসলাম হিলালী লোকজন বাধা দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এসময় উভয় পক্ষের হামলায় স্বতন্ত্র প্রার্থীর আট সমর্থকসহ অন্তত ১০ জন আহত হন।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে নেত্রকোনা-৩ (আটপাড়া-কেন্দুয়া) আসনে উপজেলার দলপা ইউনিয়নের জল্লী পূর্বপাড়া গ্রামে এই হামলার ঘটনা ঘটে।

হামলায় আহতরা হলেন মনজুরুল হক, আব্দুল মুতালিব, মাহমুদুল হাসান পলাশ, শামসুল হুদা বাচ্চু, আরজু মিয়া ও কমল মিয়া। তাদের মধ্যে আরজু মিয়া ও কমল মিয়া ধানের শীষের কর্মী বলে জানা গেছে।

স্থানীয়রা জানান, স্বতন্ত্র প্রার্থীর ঘোড়া প্রতীকের লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে অন্তত অর্ধশত সমর্থক মঙ্গলবার বিকেলে জল্লী গ্রামে প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। এসময় ধানের শীষ প্রতীকের কর্মী-সমর্থকরা বিষয়টি জানতে পেরে ১০-১৫টি মোটরসাইকেলে করে এসে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে প্রচারণায় বাধা দেন। একপর্যায়ে ধানের শীষের কর্মীরা ঘোড়া প্রতীকের কর্মীদের ওপর হামলা চালান। এতে অন্তত ১০ জন আহত হন। পরে সেনাবাহিনীসহ আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর লোকজন গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

এ বিষয়ে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও কেন্দুয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রিফাতুল ইসলাম বলেন, দুপক্ষের সংঘর্ষের খবর শুনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

