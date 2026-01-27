কথাবার্তা যত কম তত ভালো: রুমিন ফারহানা
ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা একটি দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, সরকারে কোন দল যাবে আগে থেকে জানে কেমনে? এটা কি হাসিনার পাতানো নির্বাচন যে আগে আগেই জানি সরকারে কোন দল যাবে? কথাবার্তা সাবধানে কইয়েন। একদিকে কথা কইবেন, আরেকদিকে ধরা খাইবেন। কথাবার্তা যত কম ততো ভালো।
তিনি আরও বলেন, আপনারা কি করে শিউর হইলেন, সরকার গঠন ওই দলই করবে? অন্য দলও তো সরকার গঠন করতে পারে। তখন আপনাদের কি অবস্থা হইবো, সেইটা আগে চিন্তা কইরেন।
মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) বিকেলে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল উপজেলার কালিকচ্ছ ইউনিয়নের সূর্যকান্দি গ্রামে এক জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
রুমিন বলেন, আমি চুরি করবো না, আমার চ্যালা চামুন্ডারা চুরি করবে না। আমার হাইকমান্ডকেও কিছু দিতে হবে না। সুতরাং আমার মানুষ তাদের জন্যে বরাদ্দ যা আসতে, তারা পুরোটা পাবে। এখানে কোনো রকম নয় ছয় চলবে না।
তিনি আরও বলেন, বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নজর এ আসনে আছে। আমি ঢাকায় ইউরোপিয় ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকদের সঙ্গে বৈঠক করেছি। তারা আমার বাসায় এসেছিলেন, প্রায় ঘণ্টাখানেক তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি মনে করেন ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং করবেন এই আসনে তাদেরকে আমি সাবধান করে দেই। কোনো দল যাতে আগাম মনে না করে তারাই সরকার গঠন করতে যাচ্ছে এবং পুলিশ প্রশাসন তাদের অনুগত হতে বাধ্য এই ভুল যেন তারা না করে। ১২ তারিখের ভোট পুরো রাজনীতির চেহারা পাল্টে দিতে পারে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এএইচ/জেআইএম