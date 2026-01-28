  2. দেশজুড়ে

নওগাঁয় অন্যের জমি দখল করে বিএনপি প্রার্থীর দলীয় কার্যালয়

প্রকাশিত: ০৪:২১ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
ভূমিহীন এক হিন্দুর জমি দখলে নিয়ে সাইনবোর্ডটি টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছবি-জাগো নিউজ

নওগাঁর আত্রাইয়ে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত সাইনবোর্ড ব্যবহার করে এক ব্যক্তির পত্তনি জমি দখলে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে নওগাঁ-৬ (রাণীনগর-আত্রাই) আসনের বিএনপি মনোনীত ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শেখ মো. রেজাউল ইসলাম ওরফে রেজু শেখের বিরুদ্ধে। বিএনপির মনোনয়ন পাওয়ায় পর নিজের নেতাকর্মী ও ক্যাডার বাহিনী দিয়ে দলীয় কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টানিয়ে জায়গাটি দখলে নিয়েছেন তিনি।

ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার কালিকপুর ইউনিয়নের আন্দারকোটা গ্রামে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ভূমিহীন বাচ্চু মাঝি স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের কাছে কয়েক দফা অভিযোগ করেছেন। এরপর ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়ে একবার নির্মাণকাজ বন্ধ করে দিলেও ধানের শীষ প্রতীকের প্রার্থী শেখ মো. রেজাউল ইসলামের ক্যাডার বাহিনীর সঙ্গে পেরে ওঠেননি আত্রাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূরে আলম সিদ্দিক।

স্থানীয় গ্রামবাসী ও ভুক্তভোগী সূত্রে জানা যায়, ভূমিহীন হিসেবে আড়াই যুগেরও বেশি সময় ধরে আন্দারকোটা গ্রামে ১২ শতাংশ জমি পত্তনী নিয়ে ভোগদখল করছিলেন সংখ্যালঘু বাচ্চু মাঝি। এই জমির একটি অংশে কয়েক বছর আগে ঋণ নিয়ে একটি সেমিপাকা বাড়ি নির্মাণ করেন তিনি। সেখানে বসবাসের পাশাপাশি সড়ক সংলগ্ন অবশিষ্ট জমিতে একটি দোকানঘর নির্মাণ করে ব্যবসা শুরু করার পরিকল্পনা ছিল তার। তবে খেয়া পারাপারের সামান্য আয় থেকে সেটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছিল না।

সম্প্রতি দীর্ঘদিনের জমানো সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে ওই জমিতে দোকানঘর নির্মাণ করার কথা গ্রামবাসীদের জানান বাচ্চু মাঝি। বিষয়টি জানতে পেরে ওই জমি দখলের চেষ্টা করেন কামাল খাঁ নামের ওয়ার্ড বিএনপির এক নেতা। এলাকায় কামাল খাঁ আত্রাই উপজেলা বিএনপির সভাপতি শেখ মো. রেজাউল ইসলামের অনুসারী হিসেবে পরিচিত। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নওগাঁ-৬ (আত্রাই-রাণীনগর) আসনে বিএনপি থেকে প্রার্থী হিসেবে শেখ মো. রেজাউল ইসলাম মনোনীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আত্রাই থেকে একদল সন্ত্রাসী বাহিনী পাঠিয়ে জায়গাটিতে তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত দলীয় কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টানিয়ে দেন কামাল। এ দখলবাজিতে বাঁধা দিতে গেলে বিষয়টি রেজু শেখের নির্দেশে হচ্ছে বলে হুঁশিয়ারি দেন ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কামাল। এরপর সেখানে কংক্রিটের স্থাপনা নির্মাণ শুরু করলে আত্রাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূরে আলম সিদ্দিক ঘটনাস্থল পরির্দশন করে কাজটি বন্ধের নির্দেশ দেন। এরপর কিছু সময়ের জন্য সাইনবোর্ডটি সরিয়ে নেওয়া হলেও পরবর্তীতে পুনরায় সাইনবোর্ডটি টানিয়ে দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী বাচ্চু মাঝির ছেলে জীবন মাঝি অভিযোগ করে বলেন, ‌‘রেজু শেখের নেতৃত্বে ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি কামাল প্রকাশ্যে আমাদের জমি দখলে নিয়ে তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত দলীয় কার্যালয়ের সাইনবোর্ড টানিয়ে দিয়েছে। এতে বাঁধা দিতে গেলে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে রেজু শেখের বাহিনী আমাদের মারতে আসে। ওই জমিতে দাঁড়িয়ে সারাদিন ১০-১৫ জন ক্যাডার ক্যারম বোর্ড খেলে। বিষয়টি নিয়ে বারবার ভূমি অফিসে অভিযোগ দিয়েও প্রতিকার পাইনি। এসিল্যান্ডের কাছে গিয়েও সমাধান হয়নি।’

দখলবাজির বিষয়ে জানতে চাইলে কালিকাপুর ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক কামাল খাঁ বলেন, ‘সবাই মিলে সেখানে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ শুরু করেছিলাম। পরে এসিল্যান্ডের নির্দেশে আপাতত কাজ বন্ধ রেখেছি। তারেক রহমানের ছবি সম্বলিত ব্যানারটি সরিয়ে ফেলা হয়েছে।’

এদিকে নিজের বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নওগাঁ-৬ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী শেখ মো. রেজাউল ইসলাম ওরফে রেজু শেখ। বিষয়গুলোকে ‘রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র’ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘ওই জমির প্রকৃত মালিক বাচ্চু মাঝি নন। জমির প্রকৃত মালিকের সঙ্গে চুক্তিপত্র করেই দলীয় কার্যালয় করছি। কামাল সেটি বাস্তবায়ন করছে। কেউ সন্ত্রাস বা দখলবাজির প্রমাণ দিতে পারলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেবো।’

আত্রাই উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নূরে আলম সিদ্দিক বলেন, ‘জমিটিতে অবৈধভাবে সাইনবোর্ড টানিয়ে দলীয় কার্যালয় নির্মাণ করা হচ্ছিল। পরে আমি মালিকানা যাচাইয়ের পর সেটি বন্ধ করে দিয়েছি। উচ্ছেদ নোটিশের মাধ্যমে অবৈধ স্থাপনা সরিয়ে ফেলা হবে।’

আরমান হোসেন রুমন/এসআর/জেআইএম

