জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৪:৫২ পিএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
তারেক রহমানের প্রতি মানুষ আশা দেখতে পাচ্ছে: মির্জা ফখরুল
ঠাকুরগাঁওয়ে এক পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

তারেক রহমানের প্রতি মানুষ আশা দেখতে পাচ্ছে মন্তব্য করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, তারেক রহমান যেখানে যাচ্ছেন, সেখানেই লাখ লাখ মানুষ হচ্ছে। মানুষ তার মধ্যে আশা দেখতে পাচ্ছেন। তার মধ্যে নতুন নেতা দেখতে পাচ্ছেন। যে নেতা মানুষকে ভালো কিছু দেওয়ার কথা বলছেন।

বুধবার (২৮ জানুয়ারি) বিকেলে ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের মলানী বাজারে নির্বাচনি পথসভায় এসব কথা বলেন তিনি।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‌‘তারেক রহমান মায়েদের জন্য ফ্যামিলি কার্ড ও কৃষকদের জন্য কৃষি কার্ডসহ ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার কথা বলছেন।’

তিনি বলেন, ১৫ বছর ভোট নিয়ে গেছে ফ্যাসিস্ট হাসিনা, পুলিশ ও প্রশাসন। আমরা ভোট দিতে পারিনি। এবার আমরা ভোট দিতে চাই। আমরা এখানে অনেক নির্যাতিত হয়েছি। প্রিসাইডিং কর্মকর্তা হত্যার মিথ্যা মামলায় ভোগান্তি হয়েছে। আমরা হিন্দু ও মুসলিমসহ অন্যান্য ধর্মাবলম্বী ভাই-বোনেরা এবার ভোট দিতে চাই। আপনারা নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন।’

এখন আমরা একটু শান্তিতে ঘুমাতে পারছি উল্লেখ করে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘মিথ্যা মামলার ভোগান্তি নেই। ধানক্ষেতে রাত্রিযাপন করতে হয় না।’

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এখন দেশটাতে একটু শান্তি দরকার। আমরা নির্বাচিত হয়ে সরকারে গেলে সবার আগে দেশে শান্তি ফেরাবো।’

রাজনৈতিক জীবনে নিজের স্বচ্ছতার কথা তুলে ধরে বিএনপি মহাসচিব বলেন, ‘মানুষের জন্য কাজ করতে এসে বসতবাড়ির অর্ধেক বিক্রি করে দিয়েছি। কারও উপকার করে এক কাপ চা পান করিনি।’

তিনি বলেন, আমরা প্রতিশোধ নেবো না। আমরা প্রতিহিংসার রাজনীতি চাই না। দেশে পুনরায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে চাই।

তানভীর হাসান তানু/এসআর/জেআইএম

