‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারণা করায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীকে যুবদলের মারধর

‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারণা করায় পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারীকে যুবদলের মারধর
নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারণায় লিফলেট বিতরণকালে পল্লী বিদ্যুতের এক কর্মচারীকে মারধর ও লাঞ্ছিত করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় যুবদলের বিরুদ্ধে।
বুধবার (২৮ জানুয়ারি) দুপুরে চনপাড়া বটতলা মোড় এলাকায় এ হামলার ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পল্লী বিদ্যুতের কর্মচারী জাহিদ চনপাড়া বটতলা মোড়ে ‘হ্যাঁ’ ভোটের প্রচারণামূলক লিফলেট বিলি করছিলেন। এসময় পূর্বপরিকল্পিতভাবে স্থানীয় যুবদল নেতা রতন, নোরা এবং বারেকের নেতৃত্বে একদল যুবক তার ওপর চড়াও হন। তারা লিফলেট বিতরণে বাধা দেন এবং ওই কর্মচারীকে গালিগালাজ শুরু করেন।
একপর্যায়ে তাকে এলোপাথাড়ি মারধর করে হামলাকারীরা কাছে থাকা বিপুল পরিমাণ লিফলেট ছিনিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। তাকে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। এ ঘটনার পর ভুক্তভোগী কর্মচারী দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে বিষয়টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জানান।
ভুক্তভোগী পল্লী বিদ্যুৎ কর্মী জাহিদ বলেন, ‘আমি আমার ওপর সরকারি দায়িত্ব পালন করছিলাম। সাধারণ মানুষের হাতে লিফলেট তুলে দেওয়ার সময় হঠাৎ রতন ও তার সঙ্গে থাকা আরও কয়েকজন এসে আমাকে কিল-ঘুসি মারতে শুরু করে। আমার হাতের সব কাগজ কেড়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলে।’
এ বিষয়ে যোগাযোগের চেষ্টা করেও অভিযুক্তদের বক্তব্য পাওয়া যায়নি।
তবে রূপগঞ্জ থানা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক আমিনুল ইসলাম প্রিন্স জাগো নিউজকে বলেন, ‘এ ধরনের ঘটনা আমার জানা নেই। আপনার কাছ থেকে শুনেছি। যুবদলের কেউ যদি এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকে, আমরা তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবো।’
পূর্বাচল পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির ব্যবস্থাপক মনির হোসেন বলেন, ‘একজন বিদ্যুৎকর্মী কেবল সেবা নয়, সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও পালন করছিলেন। চনপাড়ায় আমাদের কর্মীর ওপর যে সন্ত্রাসী হামলা হয়েছে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েছি। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করছি।’
এ বিষয়ে রূপগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সবজেল হোসেন বলেন, পল্লী বিদ্যুতের একজন ‘হ্যাঁ’ ভোটের পক্ষে লিফলেট বিতরণ করার সময় যুবদলের তোপের মুখে পড়েছে শুনেছি। লিখিত অভিযোগ পেলে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
নাজমুল হুদা/এসআর/জেআইএম