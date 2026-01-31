নোয়াখালীতে ক্রিকেট খেলার দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে তরুণ নিহত

নোয়াখালীতে ক্রিকেট খেলার দ্বন্দ্বে ছুরিকাঘাতে তরুণ নিহত
নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে ক্রিকেট খেলা নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ছুরিকাঘাতে মো. আরিফ হোসেন (২০) নামে এক তরুণ নিহত হয়েছেন। শুক্রবার (৩০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় জিরতলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের রুগুরামপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত আরিফ হোসেন কুতুবপুর গ্রামের বাঞ্ছারাম বাড়ির সিরাজ মিয়ার ছেলে। তিনি ঢাকায় একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতেন এবং সাত-আট দিন আগে বাড়িতে এসেছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার বিকেলে বাড়ির পেছনে স্থানীয় যুবকদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা নিয়ে কথা কাটাকাটি হয়। এসময় আরিফ বিষয়টি মীমাংসা করার চেষ্টা করেন। এতে ফাহিম নামে স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে আরিফের ধাক্কাধাক্কি হয়। শুক্রবার সন্ধ্যায় রুগুরামপুর গ্রামে ফাহিমের নেতৃত্বে হামলা চালিয়ে আরিফকে ছুরিকাঘাত করা হয়। তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার পথে মারা যায়।
নিহতের বড় ভাই মো. আকিল জানান, ফাহিম ও সাইফুলসহ একদল যুবক এ হামলা চালায়। এসময় আরিফকে বাঁচাতে গিয়ে তার দুই চাচাতো ভাই উমায়ের (২১) ও ওমর (২২) ছুরিকাঘাতে আহত হয়েছেন।
বেগমগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সামছুজ্জামান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জাগো নিউজকে বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে রাখা হয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেফতারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। লিখিত অভিযোগ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
