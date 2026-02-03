নারায়ণগঞ্জে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ৯২ কারাবন্দি

নারায়ণগঞ্জে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ৯২ কারাবন্দি
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে থাকা ৯২ কারাবন্দি পোস্টাল ব্যালটে নিবন্ধন করেছেন। সেই সঙ্গে এখন পর্যন্ত ৭২ জনের ব্যালট পৌঁছেছে। আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্যালট পৌঁছানোর সুযোগ রয়েছে।
কারাগার সূত্র বলছে, নারায়ণগঞ্জ কারাগারে ১ হাজার ৭৭৩ জন কারাবন্দি আছেন। তাদের মধ্যে ৯২ জন ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালট পেতে নিবন্ধন করেছিলেন। নিবন্ধিতদের মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭২ জনের ব্যালট পৌঁছালেও বাকি ২০ জনের ব্যালট এখনো পৌঁছায়নি। ৭২ জনের মধ্যে সাতজন নারী এবং বাকিরা পুরুষ ভোটার।
নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের জেলার মো. ফেরদৌস মিঞা বলেন, কারাবন্দিদের ভোট প্রদানের জন্য তিনটি গোপন বুথ স্থাপন করা হয়েছে। দুইটি পুরুষ ভোটারদের জন্য এবং একটি নারীদের। সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ কার্যক্রম চলবে।
নারায়ণগঞ্জ কারাগারের জেল সুপার মোহাম্মদ ফোরকান ওয়াহিদ বলেন, পোস্টাল ব্যালটের মধ্য দিয়ে এ বছর কারাগারের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও ভোট দিতে পারবে। সে লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ কারাগারের ৯২ জন নিবন্ধন করেছেন। তারা কারাগারের ভিতরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন।
মোবাশ্বির হক/এনএইচআর/জেআইএম