দুধ দিয়ে গোসল করে দলবলসহ জামায়াতে যোগ দিলেন বিএনপি নেতা
পটুয়াখালীর বাউফলে দুধ দিয়ে গোসল করে প্রতীকী শুদ্ধির মাধ্যমে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছেন জালাল হাওলাদার নামে এক বিএনপি নেতা। এসময় তার সঙ্গে প্রায় তিন শতাধিক নেতাকর্মীও যোগ দেন।
সোমবার (২৬ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বগা বাজারের বগা প্রাইমারি স্কুল মাঠে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা দলটিতে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে পটুয়াখালী-২ (বাউফল) আসনে জামায়াত প্রার্থী ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদের উপস্থিতিতে দুধ দিয়ে গোসল করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপি ত্যাগের ঘোষণা দেন জালাল উদ্দিন।
জামায়াতে যোগ দেওয়া জালাল হাওলাদার বগা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি। তার সঙ্গে যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন, বগা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সদস্য আবুল কালাম, উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য এস. এম. আমিনুল ইসলাম, বগা ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব মো. জাহিদুল ইসলাম, বগা ইউনিয়ন মৎস্যজীবী দলের সিনিয়র সহ-সভাপতি জামাল খান, বগা ইউনিয়ন শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক ফারুক শরীফসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রায় তিন শতাধিক নেতাকর্মী ও সমর্থক।
যোগদান অনুষ্ঠানে ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ২৪-এর জুলাই গণআন্দোলনের পর একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সুন্দর বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জামায়াতে ইসলামী কাজ করছে। গণভোটে ‘হ্যাঁ’, সংস্কার ও বিচার এই অবস্থান মানুষের কাছে ইতিবাচক মনে হওয়ায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে নেতাকর্মীরা আমাদের দলে যোগ দিচ্ছেন। আমরা সবাইকে স্বাগত জানাই এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ বাউফল গড়ে তুলতে চাই।
দলত্যাগের কারণ ব্যাখ্যা করে জালাল হাওলাদার বলেন, আমি ছোটবেলা থেকেই বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। ছাত্রদল, স্বেচ্ছাসেবক দল হয়ে দীর্ঘদিন মৎস্যজীবী দলে দায়িত্ব পালন করেছি। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিএনপি যাকে মনোনয়ন দিয়েছে, তিনি আমাদের মূল্যায়ন করেননি। বরং আওয়ামী লীগের লোকজন দিয়ে নির্বাচন পরিচালনা করছেন। এ কারণেই হতাশ হয়ে বিএনপি থেকে পদত্যাগ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিয়েছি। শফিকুল ইসলাম মাসুদের নেতৃত্বে বাউফলের ভালো কিছু হবে বলে আমরা আশাবাদী।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে বাউফল উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক মো. তসলিম তালুকদার বলেন, কেউ যদি দলীয় পদ-পদবিতে থেকে দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে, তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বিষয়টি দলীয় ফোরামে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
উল্লেখ্য, সংসদ নির্বাচনের প্রচারণা শুরুর পর থেকে বাউফলের বিভিন্ন ইউনিয়নে বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের একাধিক নেতাকর্মী দলত্যাগ করে জামায়াতে ইসলামীতে যোগ দিচ্ছেন, যা স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।
মাহমুদ হাসান রায়হান/কেএইচকে