খাগড়াছড়িতে ২০৩ ভোটকেন্দ্রের ১৮৫টিই ঝুঁকিপূর্ণ, অধিক ঝুঁকিতে ৬৩

খাগড়াছড়িতে ২০৩ ভোটকেন্দ্রের ১৮৫টিই ঝুঁকিপূর্ণ, অধিক ঝুঁকিতে ৬৩
খাগড়াছড়ির ৯ উপজেলা নিয়ে গঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদীয় ২৯৮ নম্বর আসন। এ আসনের ২০৩টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ১৮৫টিই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে পুলিশের বিশেষ শাখা (ডিএসবি)। এর মধ্যে অধিক ঝুঁকিতে রয়েছে ৬৩টি কেন্দ্র।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এস এম শাহাদাত হোসেন জানান, ডিএসবির পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ৬৩টি কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, ১২২টি কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ এবং মাত্র ১৮টি কেন্দ্রকে সাধারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, পাহাড়ি দুর্গম এলাকা, আগের নির্বাচনি অভিজ্ঞতা, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, প্রার্থীদের ভোটকেন্দ্র এবং স্থানীয় সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে এই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে।
নির্বাচন কর্মকর্তা আরও বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রসহ সব কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ নিশ্চিত করতে নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি ও উদ্যোগ গ্রহণ করছে।
খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার সায়েম মির্জা সায়েম মাহমুদ বলেন, ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্র বিবেচনায় ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রার্থীদের ভোটকেন্দ্র ভোটার সংখ্যা সবকিছু মিলিয়ে নির্ধারিত সংখ্যক আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য মোতায়েন থাকবে।
তিনি আরও বলেন, যেসব কেন্দ্র অধিক ঝুঁকিপূর্ণ, সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন, টহল জোরদার এবং গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে।
জেলা নির্বাচন অফিস মাধ্যমে জানা গেছে, ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ২৯৮ নম্বর আসন খাগড়াছড়ি জেলাতে মোট ভোটার সংখ্যা ৫ লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ জন ভোটার রয়েছে। তার মধ্যে পুরুষ ভোটার সংখ্যা ২ লাখ ৮০ হাজার ২০৬ জন, নারী ভোটার ২ লাখ ৭৩ হাজার ৯০৪ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন ৪ জন।
প্রবীর সুমন/এনএইচআর/এমএস