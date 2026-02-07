জামায়াতের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশের বন্দোবস্ত হবে: সাদিক কায়েম

জামায়াতের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশের বন্দোবস্ত হবে: সাদিক কায়েম
ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম বলেছেন, ‘জামায়াতের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশের বন্দোবস্ত হবে। এমন একটি দেশ গড়ে তোলা হবে, যেখানে হিংসা, চাঁদাবাজি ও দুর্নীতির কোনো স্থান থাকবে না।’
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) সাতক্ষীরার শ্যামনগরের নকিপুর সরকারি পাইলট হাইস্কুল মাঠে জামায়াত মনোনীত সাতক্ষীরা-৪ আসনের প্রার্থী গাজী নজরুল ইসলামের নির্বাচনি জনসভায় তিনি এ কথা বলেন।
সাদিক কায়েম বলেন, ‘ জামায়াত জুলাই পরবর্তী সময়ে মানুষের পাশে থেকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে এবং ভবিষ্যতেও দেশের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করবে। হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অনিয়ম ও মাফিয়াতন্ত্রের অবসান ঘটবে।’
শ্যামনগর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা আবদুর রহমানের সভাপতিত্বে আয়োজিত জনসভায় জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল, সাবেক এমপি গাজী নজরুল ইসলাম, জামায়াত নেতা ড. খলিলুর রহমান মাদানী, জকসুর এজিএস মাসুদ রানা, খুলনা-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী কৃষ্ণ নন্দী, ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় ছাত্র অধিকার সম্পাদক মো. আমিরুল ইসলাম, রাবি শিবিরের সাবেক সভাপতি আব্দুর রহিম, জেলা জামায়াতের আমির উপাধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম মুকুল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল বলেন, দেশের মানুষ পরিবর্তন চায় এবং শান্তি, নিরাপত্তা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আগামী নির্বাচনে দুর্নীতিবাজ ও চাঁদাবাজদের প্রত্যাখ্যান করবে। জামায়াতের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবসম্মত ও বিজ্ঞানভিত্তিক, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কৃষি উন্নয়ন ও সুশাসনের রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে।
আহসানুর রহমান রাজীব/আরএইচ/এএসএম