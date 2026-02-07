ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে: শিবির সভাপতি
বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেছেন, ভোটকেন্দ্র দখলের যেকোনো চেষ্টা কঠোরভাবে প্রতিহত করা হবে।
শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে বগুড়ার কাহালু উপজেলার বটতলা এলাকায় ‘মার্চ ফর দাঁড়িপাল্লা’ কর্মসূচিতে তিনি এ কথা বলেন।
নূরুল ইসলাম সাদ্দাম বলেন, যারা অনৈতিক উদ্দেশ্যে কেন্দ্রে আসতে চায়, তাদের হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, “আসার আগে বাবা-মা ও সন্তানদের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসুন। সময় কিন্তু পাবেন না।
তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছর ধরে দেশে ফ্যাসিবাদী শাসনের মাধ্যমে জনগণের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে। আমরা আর কোনো ফ্যাসিবাদী কাঠামো দেখতে চাই না। ক্ষমতায় যাওয়ার আগেই যারা শত শত মানুষকে হত্যা করেছে এবং মা-বোনদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে, সেই শক্তি বাংলাদেশের জন্য অনিরাপদ।
তিনি বলেন, একটি দল প্রকাশ্যে এক কথা বলে, ভেতরে আরেক কথা। এটি স্পষ্ট মুনাফেকি। অতীতে তারা কৃষক ঋণ মওকুফ বা বেকার ভাতার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা বাস্তবায়ন করেনি। তাদের আমলে দুর্নীতিতে দেশ বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। বিপরীতে জামায়াতে ইসলামীর পরিচালিত মন্ত্রণালয়গুলো সুশাসন ও দুর্নীতির ঊর্ধ্বে ছিল।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ১১ দলীয় জোট মনোনীত বগুড়া-৪ আসনের প্রার্থী ড. মোস্তফা ফয়সাল পারভেজ।
