ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৮০৫ ভোটকেন্দ্রের ৫৭৪টি ঝুঁকিপূর্ণ

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০২:৩৯ পিএম, ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৯টি উপজেলা নিয়ে গঠিত ছয়টি সংসদীয় আসন। আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ৮০৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে ৫৭৪টিই ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেছে প্রশাসন। অধিক ঝুঁকিপূর্ণ ৯২টি কেন্দ্র। ঝুঁকিপূর্ণ এসব কেন্দ্রগুলোতে বাড়তি নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জাহান।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি সংসদীয় আসনের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মনোনীত ও স্বতন্ত্র হিসেবে ৪৯ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। জেলার মোট ভোটার সংখ্যা ২৬ লাখ ৮ হাজার ৮৭ জন। ঝুঁকিপূর্ণ ভোটকেন্দ্র চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সামাজিক প্রেক্ষাপট, দাঙ্গাপ্রবণ এলাকা এবং যাতায়াত ব্যবস্থার বিষয়টি বিবেচনায় আনা হয়। এছাড়াও নির্বাচন ঘিরে অতীতের ঘটনাগুলোও বিচার-বিশ্লেষণ করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছয়টি সংসদীয় আসনের ৫৭৪টি ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ এবং অধিক ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শারমিন আক্তার জাহান জানান, সব ভোটকেন্দ্রেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে পুলিশ এবং আনসার একটু বেশি থাকবে। এটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলে দিয়েছে, ওইভাবে থাকবে। আর যেগুলো আমরা ঝুঁকিপূর্ণ মনে করছি, এগুলোতে স্ট্রাইকিং টিম, সেনাবাহিনী এবং বিজিবি থাকবে। ঝুঁকিপূর্ণ কেন্দ্রগুলোতে বেশি ফোর্স মোতায়েনের জন্য বলা আছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এএসএম

