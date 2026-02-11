রাজশাহীতে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে জখম

রাজশাহীতে কৃষকদল নেতাকে কুপিয়ে জখম
নির্বাচনের আগের দিন রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার নিমপাড়া ইউনিয়ন কৃষকদলের সাধারণ সম্পাদক বিরাজ আলীর (৪৭) ওপর দুর্বৃত্তদের হামলার ঘটনা ঘটেছে। বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) দুপুর ২টার দিকে উপজেলার রামচন্দ্রপুর গোরস্থান এলাকায় তাকে চাপাতি দিয়ে কুপিয়ে আহত করা হয়।
জানা গেছে, বিরাজ আলী রামচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত আমীর মোল্লার ছেলে। আসন্ন নির্বাচনে তিনি ধানের শীষের প্রার্থী আবু সাইদ চাঁদের একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন।
বিরাজের পরিবার ও স্থানীয় লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, বিরাজ মাঠে গরুর ঘাস কেটে বাড়িতে ফিরছিলেন। মাঠ থেকে রামচন্দ্রপুর গোরস্থান এলাকায় কালুহাটি-আড়ানী সড়কে উঠতেই হেলমেট পরিহিত এক ব্যক্তি মোটরসাইকেল চালিয়ে এসে বিরাজকে চাপাতি দিয়ে হামলা করে। হামলাকারী তাকে এলোপাতাড়ি কুপিয়ে মারাত্মকভাবে জখম করে পালিয়ে যায়। পরে তার চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে উদ্ধার করে পুঠিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বিরাজের বড় ভাই আব্দুল মজিদ বলেন, বিরাজ ঘাস কেটে ফেরার সময় এক ব্যক্তি এসে কুপিয়েছে। স্থানীয়রা তাড়া করে অপরাধীকে ধরতে পারেনি। হামলাকারীর মোটরসাইকেলের নম্বর প্লেট ও কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিল। স্থানীয় কোনো ব্যক্তি কিংবা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিরাজের দ্বন্দ্ব ছিল না। আসন্ন ভোট কেন্দ্র করেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই বলে জানিয়েছেন তিনি।
চারঘাট উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও বিরাজের এলাকার বাসিন্দা শাহিনুর রহমান শাহিন বলেন, বিরাজ কৃষক দলের নেতা। স্থানীয় কোনো ব্যক্তি কিংবা অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে দ্বন্দ্বের কথা কখনও শুনিনি। তবে হামলাকারী একই গ্রামের বাসিন্দা হবার সম্ভাবনা বেশি। কারণ সে পালানোর সময় রাস্তাঘাট সব তার পরিচিত বলে মনে হয়েছে। এ হামলার সঙ্গে নির্বাচনি কোনো সহিংসতার সম্পর্ক নেই।
চারঘাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন ফারুকী বলেন, খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ পরিদর্শন করেছে। বিষয়টি তদন্ত সাপেক্ষে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে এ ঘটনা কেন্দ্র করে এলাকায় কোনো উত্তেজনা নেই, পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
সাখাওয়াত হোসেন/এনএইচআর/এমএন