৭৪ লাখ টাকাসহ আটক
অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেই জামায়াত নেতা, রমেক হাসপাতালে ভর্তি
সৈয়দপুর বিমানবন্দরে টাকাসহ আটক ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিন প্রধান অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ (রমেক) হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।
বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের হৃদরোগ বিভাগে ভর্তি করা হয়।
রংপুর মহানগর জামায়াতের সেক্রেটারি কেএম আনোয়ারুল হক কাজল জাগো নিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, ‘ঠাকুরগাঁও জেলা জামায়াতের আমির বেলাল উদ্দিন প্রধান একজন বয়োবৃদ্ধ মানুষ। উনি রাজনীতির পাশাপাশি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসার সঙ্গে সম্পর্কিত। উনি কিছু টাকা-পয়সা নিয়ে ঢাকা থেকে আসছিলেন। যে টাকার কথা বলা হচ্ছে, যেটা প্রশাসন বা বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়মকানুন মেনে, সেখানে এনডোর্সমেন্ট করেই নিয়ে আসছিলেন। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে তাকে আটক করে আজ একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ বা সুন্দর পরিবেশটাকে ক্ষুণ্ন করার চেষ্টা করা হচ্ছে।’
আনোয়ারুল হক কাজল আরও বলেন, ‘প্রশাসন যেখানে (বিষয়টি) অবহিত ছিল সেখানে একটা বিশেষ বিভাগ তাকে আটক করেছে। বিভিন্ন প্রহসন করার কারণে, বিভিন্নভাবে তাকে মানসিক টর্চারের কারণে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। প্রায় ৬০ বছরের ঊর্ধ্বে তার বয়স। আগে থেকেই তিনি শারীরিকভাবে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত। হার্টের অসুস্থতার কারণে ডাক্তাররা তাকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ দিয়েছেন। বেশ কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্টগুলো এলে তার শারীরিক অবস্থা বোঝা যাবে।’
এর আগে সকালে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে তল্লাশির সময় বেলাল উদ্দিনের কাছে বিপুল পরিমাণ টাকা পাওয়া যায়। গুনে দেখা যায় এর পরিমাণ ৭৪ লাখ টাকা। পরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার সময় অসুস্থ হয়ে পড়লে সৈয়দপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে বেলাল উদ্দিন প্রধানকে।
নীলফামারীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফয়সাল আহমেদ বলেন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে অভিযুক্ত জামায়াত নেতার ব্যাগ থেকে ৭৪ লাখ টাকা জব্দ করা হয়েছে। এসময় অভিযোগকারী ও সাক্ষী না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যায়নি। এসময় তিনি অসুস্থ হলে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। এর বেশি তিনি কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
জিতু কবীর/এসআর/এমএন