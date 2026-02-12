  2. দেশজুড়ে

ফেনীতে জামায়াত কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে

প্রকাশিত: ১২:৩৫ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ফেনীতে জামায়াত কর্মীর ওপর হামলার অভিযোগ বিএনপি কর্মীদের বিরুদ্ধে
ফেনী সদর উপজেলায় বিএনপির দুই কর্মীর হামলায় আহত জামায়াত কর্মী রেজাউল করিম/ প্রতিনিধির পাঠানো ছবি

ফেনী সদর উপজেলায় জামায়াতে ইসলামীর এক কর্মীর ওপর অতর্কিত হামলার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপির দুই কর্মীর বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) সকাল ৯টার দিকে ফেনীর ৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, বকু ও স্বপন নামে দুই বিএনপি কর্মীর হামলায় জামায়াত কর্মী রেজাউল করিম গুরুতর আহত হন। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে ফেনী জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

স্থানীয় জামায়াতের অভিযোগ, পূর্বপরিকল্পিতভাবে বকু ও স্বপনের নেতৃত্বে একদল ব্যক্তি অতর্কিতভাবে রেজাউল করিমের ওপর হামলা চালায়। এ ঘটনায় পুরো এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে ও অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে।

এ বিষয়ে অভিযুক্তদের বক্তব্য জানার চেষ্টা করা হলেও তাৎক্ষণিকভাবে তাদের সশরীরে কিংবা মোবাইল ফোনে পাওয়া যায়নি।

আহত জামায়াত কর্মী রেজাউল করিম জানান, তিনি এখন হাসপাতালে ভর্তি আছেন। বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছেন তিনি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ফেনী মডেল থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুল আজিম বলেন, হামলা সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে এখনো কেউ কোনো অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

