বরিশালে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শেষে চলছে গণনা
বিচ্ছিন্ন দুই একটি ঘটনা ছাড়া বরিশালের ৬টি আসনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোটগ্রহণ শেষে চলছে গণনা।
বরিশালে যে কয়টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে সে হিসেবে ৫৪ থেকে ৬২ শতাংশ ভোট পড়েছে বলে জানিয়েছেন বরিশালের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার মো. খাইরুল আলম সুমন এ তথ্য জানিয়েছেন।
বৃহস্পতিবার (১২ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে বরিশালের জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার এ তথ্য জানিয়েছেন।
এদিকে সাড়ে ৪টায় সারা দেশের মত বরিশালেও ভোট গ্রহণ শেষে প্রিসাইডিং অফিসারদের নেতৃত্বে শুরু হয়েছে ভোট গণনা কার্যক্রম।
বরিশালের ৬ আসনে মোট প্রার্থী ৩৬ জন। জেলার আটশ ৩৩ টি কেন্দ্রে মোট ভোটার সংখ্যা ২২ লাখ ৮৪ হাজার ৬ শ ৫০।
