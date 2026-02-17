  2. দেশজুড়ে

মাঝ সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসছিল ৯ জেলে, উদ্ধার করলো কোস্টগার্ড

উপজেলা প্রতিনিধি
টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৩:১৬ পিএম, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাঝ সমুদ্রে ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসছিল ৯ জেলে, উদ্ধার করলো কোস্টগার্ড

কক্সবাজারের সেন্টমার্টিন সংলগ্ন গভীর সমুদ্র এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে ১০ নটিক্যাল মাইল দূরে ভাসতে থাকা একটি ফিশিং বোটসহ ৯ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করেছে কোস্টগার্ড। মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে কোস্টগার্ড মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সিয়াম-উল-হক এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, গত ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার ১টি ফিশিং বোট সেন্টমার্টিন থেকে ১০ নটিক্যাল মাইল দূরে গভীর সমুদ্র এলাকায় ইঞ্জিন বিকল হয়ে ভাসতে থাকে। পরবর্তীতে, কোস্টগার্ড জরুরি সেবা ১৬১১১ এর মাধ্যমে কোস্ট গার্ড বিষয়টি অবগত হয়।

প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কোস্টগার্ড জাহাজ ‌‘জয় বাংলা’ তাৎক্ষণিকভাবে ওই এলাকায় একটি বিশেষ উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন ইঞ্জিন বিকল হওয়া ফিশিং বোটসহ ৯ জন জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়।

সিয়াম-উল-হক বলেন, উদ্ধারকৃত জেলেদের প্রয়োজনীয় খাবার ও চিকিৎসা প্রদান করে বোটসহ মালিক পক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

