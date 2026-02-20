  2. দেশজুড়ে

ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত

উপজেলা প্রতিনিধি
উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৩:২৭ পিএম, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধু নিহত
ফাইল ছবি

দিনাজপুরের বিরামপুরে ট্রাক ও মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোটরসাইকেল আরোহী দুই বন্ধুর মৃত্যু হয়েছে।

শুক্রবার (২০ ফেব্রুয়ারি) দুপুর সোয়া ১২টার দিকে পৌর শহরের দিনাজপুর-গোবিন্দগঞ্জ মহাসড়কের টিএন্ডটি মোড় এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন- জেলার ঘোড়াঘাট উপজেলার বলগাড়ি এলাকার মিজানুর রহমানের ছেলে সজিব হাসান (৩৫) ও একই এলাকার তহিদুল ইসলামের ছেলে ইজহারুল ইসলাম।

বিরামপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) আতাউর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিহতদের পরিবারের বরাত দিয়ে পুলিশ জানায়, জেলার ফুলবাড়ি উপজেলার চিন্তামন এলাকায় নিহত সজিব হোসেনের শ্বশুরবাড়ি। শুক্রবার সকালে দুই বন্ধু মোটরসাইকেল নিয়ে শ্বশুরবাড়ি যান। দুপুরের দিকে সেখান থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার সময় বিরামপুর শহরের টিএন্ডটি মোড়ে বিপরীতদিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাদের ধাক্কা দেয়। এতে তারা রাস্তায় ছিটকে ট্রাকের চাকার নিচে পড়ে ঘটনাস্থলেই তারা মারা যান।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিরামপুর থানা পরিদর্শক (তদন্ত) আতাউর রহমান বলেন, নিহত দুই যুবকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। কোনো আপত্তি না থাকায় মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তার করা হয়েছে। সড়ক পরিবহন আইনে মামলা করা হবে।

মো. মাহাবুর রহমান/এমএন/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।