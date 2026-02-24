  2. দেশজুড়ে

মাগুরায় বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান, ছয় প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ০৩:৩০ পিএম, ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
মাগুরায় রমজানের নিত্যপূর্ণের বাজার নিয়ন্ত্রণের রাখতে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণের পক্ষ থেকে একতা কাচা বাজারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনার মাধ্যমে ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে ৩৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৪ ফেব্রুয়ারি) দুপুরে মাগুরা ঢাকার রোড এলাকায় একতা কাচা বাজারে ভক্তা অধিকারের পক্ষ থেকে অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং জরিমানা করেন।

এ সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রকৃত বিল ভাউচার, ট্রেড লাইসেন্স রেনু না থাকা। ক্রয় ও বিক্রয় মূল্য না টানানো অভিযোগে জরিমানা করা হয়েছে।

মাগুরা জেলা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. সজল আহমেদ ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে এ ছয়টি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করে।

তিনি আরও বলেন, রমজান মাস জুড়েই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের দাম সাধারণ মানুষের ক্ষমতার মধ্যে রাখতে এ অভিযান চলমান থাকবে।

